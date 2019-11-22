Главная Новости
22 ноября • обновлено в 16:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Украинская сборная одержала победу на чемпионате мира по ММА

470
Читать материал на украинском

21 ноября состоялся финал чемпионата мира по ММА в Сингапуре - World Championship, на котором Украина получила первое командное место среди 44 стран участников.

Украинская сборная одержала победу на чемпионате мира по ММА

Бойцы украинской федерации UF MMA, которые достойно представили на чемпионате мира в Сингапуре нашу страну получили 11 медалей, 5 из которых - золото.

Итоги Чемпионата мира по ММА: ⠀

Золото

• Сыркин Роман

• Семаль Валентина

• Бондарь Денис

• Шмиголь Игорь

• Костюченко Егор

Серебро

• Илюк Людмила

• Воробьев Артур

• Усейнов Емиль

Бронза

• Иванова Дарья

• Чибисова Дарья

• Пицик Ирина

Уже завтра состоится начало церемонии награждения победителей и станет известно, кто получит главный приз: контракт на 5 поединков и 100 тыс. долл. с World One Championship.

Все желающие поздравить наших бойцов с победой смогут это сделать в эту субботу, 23 ноября в 21.30 в терминале D аэропорта "Борисполь", где состоится торжественная встреча команды украинской федерации UF MMA.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги