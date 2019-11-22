Украинская сборная одержала победу на чемпионате мира по ММА

21 ноября состоялся финал чемпионата мира по ММА в Сингапуре - World Championship, на котором Украина получила первое командное место среди 44 стран участников.

Бойцы украинской федерации UF MMA, которые достойно представили на чемпионате мира в Сингапуре нашу страну получили 11 медалей, 5 из которых - золото.

Итоги Чемпионата мира по ММА: ⠀

Золото

• Сыркин Роман

• Семаль Валентина

• Бондарь Денис

• Шмиголь Игорь

• Костюченко Егор

Серебро

• Илюк Людмила

• Воробьев Артур

• Усейнов Емиль

Бронза

• Иванова Дарья

• Чибисова Дарья

• Пицик Ирина

Уже завтра состоится начало церемонии награждения победителей и станет известно, кто получит главный приз: контракт на 5 поединков и 100 тыс. долл. с World One Championship.

Все желающие поздравить наших бойцов с победой смогут это сделать в эту субботу, 23 ноября в 21.30 в терминале D аэропорта "Борисполь", где состоится торжественная встреча команды украинской федерации UF MMA.

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