Украинская сборная одержала победу на чемпионате мира по ММА

21 ноября состоялся финал чемпионата мира по ММА в Сингапуре - World Championship, на котором Украина получила первое командное место среди 44 стран участников.
Бойцы украинской федерации UF MMA, которые достойно представили на чемпионате мира в Сингапуре нашу страну получили 11 медалей, 5 из которых - золото.
Итоги Чемпионата мира по ММА: ⠀
Золото
• Сыркин Роман
• Семаль Валентина
• Бондарь Денис
• Шмиголь Игорь
• Костюченко Егор
Серебро
• Илюк Людмила
• Воробьев Артур
• Усейнов Емиль
Бронза
• Иванова Дарья
• Чибисова Дарья
• Пицик Ирина
Уже завтра состоится начало церемонии награждения победителей и станет известно, кто получит главный приз: контракт на 5 поединков и 100 тыс. долл. с World One Championship.
Все желающие поздравить наших бойцов с победой смогут это сделать в эту субботу, 23 ноября в 21.30 в терминале D аэропорта "Борисполь", где состоится торжественная встреча команды украинской федерации UF MMA.
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