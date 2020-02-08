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8 февраля • обновлено в 23:27
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Украинец Далакян разгромил соперника в чемпионском бою

1.7т
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Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) удачно провел защиту титула, одолев Хосбера Переса (17-2 15 КО) по решению судей с результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Украинец контролировал ход поединка в двух первых трехминутках, после чего венесуэлец попытался перехватить инициативу. Перес раз за разом хаотично бросался на Далакяна в ответ на пропущенные удары, но редко попадал по украинскому боксеру.

Артем Далакян

Артем Далакян

112 Украина

Приняв во внимание взрывной стиль соперника, наш соотечественник избрал защитную тактику, стараясь не выбрасываться вперед и ловить венесуэльца на контратаках. В таком ключе и прошел остаток боя – Перес, проигрывая по очкам пытался попасть в украинца, а тот, в свою очередь, действовал по ситуации и события не форсировал.

Только в последнем раунде Далакян пошел в нападение, но сопернику удалось устоять на ногах до конца боя, несмотря на мощные удары украинца.

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Тема
WBA
Персона
Артем Далакян
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