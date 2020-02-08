Украинец Далакян разгромил соперника в чемпионском бою

Украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (19-0, 14 КО) удачно провел защиту титула, одолев Хосбера Переса (17-2 15 КО) по решению судей с результатом 118:110, 117:111, 117:111.

Украинец контролировал ход поединка в двух первых трехминутках, после чего венесуэлец попытался перехватить инициативу. Перес раз за разом хаотично бросался на Далакяна в ответ на пропущенные удары, но редко попадал по украинскому боксеру.

Артем Далакян 112 Украина

Приняв во внимание взрывной стиль соперника, наш соотечественник избрал защитную тактику, стараясь не выбрасываться вперед и ловить венесуэльца на контратаках. В таком ключе и прошел остаток боя – Перес, проигрывая по очкам пытался попасть в украинца, а тот, в свою очередь, действовал по ситуации и события не форсировал.

Только в последнем раунде Далакян пошел в нападение, но сопернику удалось устоять на ногах до конца боя, несмотря на мощные удары украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник украинца Василия Ломаченко в бое за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопес объявил дату поединка между боксерами.

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