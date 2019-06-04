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Украина – Россия: в боксе готовят супертурнир чемпионов

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Украинец Александр Гвоздик имеет реальные шансы стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

По словам россиянина Сергея Ковалева, который владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO), сейчас ведутся активные переговоры об организации объединительного турнира всех обладателей титулов в дивизионе.

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Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

RING TV

"Уже идут переговоры по организации турнира четырех чемпионов. В первом бою я – с Бетербиевым (пояс IBF), во втором встретились бы Дима Бивол (WBA) с Александром Гвоздиком (WBC). Победители бы разыграли титул абсолютного чемпиона. Я заинтересован в таком развитии событий", – сказал Ковалев в интервью "Спорт-Экспрессу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик восхитил сеть раритетным фото с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Денисом Беринчиком.

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Темы
WBCWBAWBO
Персоны
Александр Гвоздикбоксер Сергей КовалевДмитрий Бивол
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