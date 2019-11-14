Убийство Ашота Боляна: как выглядел российский чемпион мира

Накануне в Москве застрелили трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

Известный 40-летний спортсмен был убит возле своего дома на Нахимовском шоссе после того, как он вышел из своего автомобиля Infinity. Убийца несколько раз выстрелил в Боляна из пистолета с глушителем. Тело бойца обнаружил один из местных жителей, который увидел лежащего на асфальте Ашота в свете фар своего авто.

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

В сети было опубликовано видео с места преступления, на котором зафиксировали работу оперативников и бригады скорой помощи.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку фото бойца, который за свою карьеру три раза выигрывал чемпионаты мира, 17 раз становился победителем разных международных турниров.

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

страница Ашота Боляна в "Одноклассниках"

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