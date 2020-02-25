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25 февраля • обновлено в 13:22
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Уайлдер назвал неожиданную причину поражения в бою против Фьюри

3.5т
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Деонтей Уайлдер заявил, что потерпел поражение в матче-реванше против Тайсона Фьюри из-за слишком тяжелого костюма, в котором он выходил на ринг.

"Дело в том, что мой костюм был слишком тяжелым. У меня не было подвижности в ногах с самого начала поединка. К третьему раунду они уже меня не слушались. Я примерил костюм только раз – в ночь перед боем, но не думал, что он будет таким тяжелым. Он весил 18 с лишним килограм вместе со шлемом и батарейками", – рассказал Уайлдер в телефонном интервью информагентству YahooSports.

Деонтей Уайлдер в костюме

Деонтей Уайлдер в костюме

Он также остался крайне недоволен тем, что его второй тренер Марк Бреланд выбросил полотенце на ринг, поскольку боксер неоднократно говорил членам своей команды, что ни при каких обстоятельствах не хочет отказываться продолжать бой.

Напомним, что матч-реванш между британским и американским боксерами завершился досрочной победой Фьюри в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри может быть крупно оштрафован за то, что попробовал вкус крови Деонтея Уайлдера в одном из моментов поединка.

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Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
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