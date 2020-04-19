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19 апреля • обновлено в 17:36
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"У Зеленского большие проблемы": Усик откровенно высказался о президенте Украины

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) уверен, что у президента нашей страны Владимира Зеленского существуют большие проблемы с командой.

"Он один, у него нет команды. И кто-то скажет, что я его защищаю. Я его не защищаю, но у него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны. Чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов, всего-всего-всего. Но нет команды. Каждый хочет заработать или украсть. Это плохо. Он не может ничего. То что он делает, он один этого ничего не сделает. Даже если он, может быть и хочет сделать, кто-то другой скажет "Мальчишка, ты там сидишь и сиди, а у меня свои дела", - сказал Усик в эфире "В гостях у Гордона".

Крымчанин заявил, что ему не жаль Владимира Александровича.

"Я абсолютно никак не слежу за тем что он говорит, как он ведет дела и все остальное, но, то что у него большие проблемы – это видно. Жалко ли мне его? Мне его не жаль, жалость – это грех. Мне не жалко по одной причине - он знал, куда идет, по крайней мере предполагал, что быть президентом очень тяжело. У него сумасшедшая поддержка была - 73%. Я переживаю больше за тех людей, кто имел работу, а сейчас уволен и у них нет денег и еды", - подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Также крымчанин отметил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Владимир Зеленский
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