Топ-промоутер уже приезжал: в Киеве хотят провести супербой

В Украине давно не проходили элитные боксерские бои высших эшелонов (хевивэйт и крузевэйт), но вскоре ситуация может измениться. Недавно Киев принимал Конгресс WBC, после которого выяснились некоторые перспективы Украины принять мега-бой.

Чего же нашей стране не хватает для этого и что означает приезд легендарного Эдди Хирна в Киев, в интервью OBOZREVATEL рассказала экс-чемпионка мира и вице-президент Профессиональной лиги бокса Украины Алина Шатерникова.

"Кроме продажи билетов в Украине есть и трудности с инфраструктурой. Вместимость киевского Дворца спорта явно не удовлетворяет спрос на такой бой (речь о масштабе нынешних боев Александра Усика. - прим. авт.). В той же Польше построено немало многофункциональных спортивных арен, и с этим нет никаких трудностей. Хотя я уверена, что в Украине тоже это будет", - говорит Шатерникова.

Александр Усик (справа)

"Да, мы опаздываем и отстаем, но все же движемся вперед в нормальном русле. И не зря Эдди Хирн приезжал в Украину, рассматривая Киев для проведения боев. Также и Оскар Де Ла Хоя на банкете закрытия Конгресса сказал, что "мы привезем в Украину большие бои профи бокса". И я уверена, что рано или поздно так и случится", - говорит функционер.

Ближайший самый масштабный бой украинского боксера в крузервейте (полутяжелый вес) состоится 10 ноября - в Лондоне сойдутся Александр Усик и британец Тони Белью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью уже сделал несколько резких заявлений о бое с Усиком, назвав украинца "монстром" и призвал "плевать на всю ту чушь, которую он несет".

Вторую часть интервью с Алиной Шатерниковой читайте на нашем сайте уже завтра, 31 октября (первую часть можно найти здесь).