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''Только добить'': Костя Цзю объяснил, почему Поветкин проиграл Джошуа

2.3тЧитать материал на украинском

Экс-чемпион мира Константин Цзю подвел итоги боя Энтони Джошуа против Александра Поветкина. По мнению трехкратного чемпиона СССР по боксу, у россиянина не оказалось запасного плана, а основной не сработал.

"Этот поединок еще раз доказал, что молодость чаще всего выигрывает. В поединке было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой. У Александра был заготовлен определенный план, однако он был всего один, а запасного варианта ведения поединка у россиянина не оказалось. Начало у Поветкина получилось, прошли хорошие боковой и кросс, но Джошуа сумел адаптироваться, а Саша не сумел перестроиться", - сказал Цзю в интервью Газета.ру.

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Константин Борисович не согласен с мнением, что Поветкин просто выдохся.

"Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы, просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал, выжидал и в один момент поймал россиянина, Саша пропустил удар, а Энтони оставалось только добить. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе", – подытожил Цзю.

Напомним, бой Джошуа – Поветкин завершился победой английского боксера в седьмом раунде жестким нокаутом.

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Тема
Джошуа - Поветкин
Персона
Александр Поветкин
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Да потому, что "русский витязь" допинг не смог принять. Допинговые чемпионы- фуфлыжники. Справедливости ради, этот конкретныый чемпионом таки не стал. И допинг не помог.
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