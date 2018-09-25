''Только добить'': Костя Цзю объяснил, почему Поветкин проиграл Джошуа

Экс-чемпион мира Константин Цзю подвел итоги боя Энтони Джошуа против Александра Поветкина. По мнению трехкратного чемпиона СССР по боксу, у россиянина не оказалось запасного плана, а основной не сработал.

"Этот поединок еще раз доказал, что молодость чаще всего выигрывает. В поединке было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой. У Александра был заготовлен определенный план, однако он был всего один, а запасного варианта ведения поединка у россиянина не оказалось. Начало у Поветкина получилось, прошли хорошие боковой и кросс, но Джошуа сумел адаптироваться, а Саша не сумел перестроиться", - сказал Цзю в интервью Газета.ру.

Константин Борисович не согласен с мнением, что Поветкин просто выдохся.

"Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы, просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать. Конечно, Джошуа выжидал, выжидал и в один момент поймал россиянина, Саша пропустил удар, а Энтони оставалось только добить. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе", – подытожил Цзю.

Напомним, бой Джошуа – Поветкин завершился победой английского боксера в седьмом раунде жестким нокаутом.