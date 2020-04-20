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20 апреля • обновлено в 21:10
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Тимати vs Баста: в России задумали неординарный боксерский бой

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Федерация бокса России (ФБР) предложила российским хип-хоп исполнителям Тимати (Тимур Юнусов) и Басте (Василий Вакуленко) провести поединок друг с другом.

Официальное предложение двум артистам сделал президент организации Умар Кремлев.

Тимати и Баста

Тимати и Баста

Twitter Василия Вакуленко

"Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать! А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали", – приводит слова Кремлева российское информационное агентство ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Умар Кремлев заявил, что россиянин Мурат Гассиев "переедет" украинца Александра Усика в матче-реванше.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Баста (Василий Вакуленко) Тимати
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