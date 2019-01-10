''Те проигрыши'': Виталий Кличко высказался о брате

Легендарный боксер Виталий Кличко восхитился выступлениями своего младшего брата Владимира. По мнению украинского политика, главным достоинством экс-чемпиона мира в супертяжах является сила духа.

"Вы знаете, проиграть может каждый. Но не каждый может не просто вернуться, не каждый может вернуться на вершину и стать… Владимир после проигрыша становился еще сильнее, он доказывал, что он может вернуть себе не только лишь победу, вернуть себе мировой титул. И те проигрыши, которые были, они закаляли его", - цитирует Кличко-старшего XSPORT.

Владимир и Виталий Кличко http://klitschko-brothers.com

Виталий также отметил, какие сильные стороны позволили его брату добиться успеха в профессиональной карьере.

"Могу сказать, уже карьера Владимира закончена, критикам: да, у Владимира, может, не настолько сильный подбородок, чтобы держать удар, но он делал все для того, чтобы минимизировать риски за счет техники, за счет скоростной работы рук, за счет прекрасной работы ног, передвижения. Делать все для того, чтобы противник не смог к нему подобраться. Делал достаточно эффективно. Те результаты, которые он показывал, говорят сами за себя", - рассыпался в комплиментах младшему брату украинский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился советом, как сохранить мотивацию в любом виде деятельности. По мнению легендарного спортсмена, главное – это то, к чему стремится человек.