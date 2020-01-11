"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихом на всеобщее недовольство, вызванное видео с российскими спецназовцами, которое появилось в его Instagram.

На своей странице в Instagram боксер выложил видео, на котором прочитал следующие строки:

Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили,

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но а сейчас, как с привязи быки,

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтобы с души, отмыв всю муть,

И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают,

Вот камень вновь летит, и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают.