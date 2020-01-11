"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ

Украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихом на всеобщее недовольство, вызванное видео с российскими спецназовцами, которое появилось в его Instagram.
На своей странице в Instagram боксер выложил видео, на котором прочитал следующие строки:
Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.
Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.
Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.
Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Ломаченко, который долгое время никак не реагировал на массовое недовольство.
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