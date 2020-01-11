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11 января • обновлено в 12:47
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"Суть не в триколоре": Ломаченко впервые отреагировал на скандальное видео со спецназом РФ

3.8т
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Украинский боксер Василий Ломаченко ответил стихом на всеобщее недовольство, вызванное видео с российскими спецназовцами, которое появилось в его Instagram.

На своей странице в Instagram боксер выложил видео, на котором прочитал следующие строки:

☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили,
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но а сейчас, как с привязи быки,
Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтобы с души, отмыв всю муть,
И брат на брата да не лез чтобы при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают,
Вот камень вновь летит, и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Василий Ломаченко
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Hop Hip
Hop Hip
Коля успокойся. Ты вначале 1/1000 для Украины сделай что Ломанченко сделал. А потом к нему как к "Васе обращайся".
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Коскин Александр
Коскин Александр
Молодец !Правильно сказал.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Видно так Истину и не понял ни васёк, ни шурик. Бог им судья.
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