Суперсерия бокса: экс-соперник Усика подал протест на результат скандального боя

Команда польского тяжеловеса Кшиштофа Гловацки подала протест на результат полуфинала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с Майрисом Бриедисом.

Бой экс-соперников украинца Александра Усика завершился скандальной победой представителя Латвии в третьем раунде. Бриедис во второй трехминутке нанес сопернику удар локтем в челюсть после того, как получил по затылку.

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Гловацки – Бриедис WBSS

"Официальные протесты в WBO и WBC поданы. Будем бороться за отмену результата. Мы выиграем. Вопрос только в том, что именно. Если бы это был не турнир, а отдельный бой, результат был бы немедленно аннулирован и назначен немедленный матч-реванш", – рассказал TVP Sport промоутер Гловацки Анджей Василевски.

Как сообщал OBOZREVATEL, Майрис Бриедис объяснил свое поведение в поединке против Гловацки, отметив, что "не сильно" ударил оппонента локтем.

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