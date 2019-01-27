''Судья-зомби'' на боксерском бое ''суперчемпиона'' поразил интернет

Во время поединка "суперчемпиона" мира по версии WBA в полусреднем весе Кита Термана (29-0, 22 КО) против Хосесито Лопеса (36-8, 19 КО) в кадр несколько раз попал рефери поединка - Стив Уиллис.

Видео с его выражением лица с выпученными глазами моментально стало хитом в интернете.

Пользователи в сети сравнили судью с "зомби", вспомнив, что он и раньше отмечался подобной реакцией во время своей работы.

Отметим, что в итоге боксеры провели на ринге все 12 раундов, после которых один судья выставил ничью 113-113, а двое других отдали победу Терману со счетом 115-111 и 118-109.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что рефери в Крыму задушил украинского бойца после нокаута.

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