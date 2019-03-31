"Странный парень": тренер Гвоздика прокомментировал бой украинца

Тренер украинского боксера Александра Гвоздика (17-0, 14 KO) Тедди Атлас оценил победу своего подопечного над французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу.

"Много украинцев пришли поддержать, из-за чего он был нервозный и потратил время, чтобы поймать ритм. Но он выиграл каждый раунд, начал доминировать, попадать по корпусу, попадать джебом... Он бы его нокаутировал, но произошло то, что произошло. В соперники нам попался странный парень. Александр немного преувеличивал ситуацию. Он помнил, как это вести бой с великим чемпионом Стивенсоном, и взял это понимание с собой в ринг, но противник оказался проще. Но это еще один шаг на пути чемпиона", – заявил Атлас в интервью FightHype .

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Александр Гвоздик уверенно защитил свой титул чемпиона в полусреднем весе WBC. 33-летний харьковчанин победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом.

Бой завершился в 5-м раунде после того, как темнокожий боксер получил травму и отказался продолжать драться.

Позже Александр дал первый комментарий, рассказав о неприятном осадке, который у него остался от такой победы.

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