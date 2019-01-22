Стала известна судьба Усика в супертяжелом весе

Промоутер Эдди Хирн считает, что, если украинец Александр Усик решит подняться в супертяжелый вес, он получит право сразиться с непобежденным Энтони Джошуа.

"По правилам Всемирной боксерской организации (WBO), как только Усик поднимется в весе, от автоматически становится обязательным претендентом на бой с Джошуа. Я контактировал с представителями организации на прошлой неделе в Пуэрто-Рико", - цитирует промоутера Усика SkySport.

Александр Усик Matchroom Boxing / Mark Robinson

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При этом Хирн уточнил, что в апреле Джошуа проведет поединок с другим боксером, однако стороны все еще не могут договориться о гонораре.

"Диллиан Уайт – номер один в списке претендентов. Я хочу убедиться, что эта сделка будет достаточно хороша, однако я хочу, чтобы Уайт ее принял. Ведь Джошуа – чемпион мира в супертяжелом весе", - заявил британский промоутер.

Энтони Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк назвал возможных соперников украинца на следующий бой. Среди них – Дерек Чисора, Александр Поветкин, а также Денис Лебедев.

Британский промоутер Эдди Хирн предостерег абсолютного чемпиона мира в крузервейте от дебюта в супертяжах с такими соперниками. Кроме того, Чисора уже нашел себе другого оппонента на бой в Нью-Йорке в апреле.

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