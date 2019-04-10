"Станет кошмаром": названо будущее Усика в супертяжах

Британский супертяж Дерек Чисора (29-9, 21 КО) уверен, что чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) ожидает большое будущее в хэвивейте.

"Усик станет кошмаром для всех. В тот момент, когда он прибавит в весе, он станет кошмаром. У него есть сила удара и боксерские навыки, его подвижность убьет большинство супертяжеловесов. Я думаю, чтобы победить этого парня, возможно, придется немного схитрить", – сказал Чисора в интервью Sky Sports

Кроме того, англичанин иронично ответил на вопрос, будет ли он драться с крымчанином: "А что, он держит в руках большую сумку с деньгами?"

Накануне крымчанин записал необычное обращение к украинцам, посвященное поединку против камерунца Карлоса Такама.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что бой Усик — Такам перенесен и состоится 25 мая.

Ранее появилась информация, что Усик может в будущем выйти на гонорары в десятки миллионов долларов.

По мнению промоутера украинца Александра Красюка, для этого боксеру нужно выполнить ряд условий.

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