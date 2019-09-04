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4 сентября • обновлено в 20:56
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Названный гонорар Поветкина за бой с Фьюри

1.9т Читать материал на украинском

Россиянин Александр Поветкин за бой против британца Хьюи Фьюри получил $300 тыс., сообщил РБК глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поветкин - Фьюри

Поветкин - Фьюри

Alan Stanford/ www.imago-images.de

"У него гонорар за бой составил $300 тыс. Эта цифра ниже среднего для него. Просто это был восстановительный бой, поэтому гонорар не такой большой. Мы планируем, что за следующий бой он заработает существенно больше", — цитирует Рябинского "РБК-Спорт".

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский супертяж Александр Поветкин (35-2, 24 КО) в субботу, 31 августа, победил британца Хьюи Фьюри (23-3, 13 КО), и взял пояс интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Бой за пояс WBA International против двоюродного брата одиозного Тайсона Фьюри прошел в Лондоне на O2 Arena и завершился единогласным решением судей 117:111 .

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Андрей Рябинский Александр Поветкин Хьюи Фьюри
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