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4 декабря • обновлено в 11:22
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Стало известно неожиданное место проведения следующего боя Ломаченко

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Промоутер компании Top Rank Боб Арум заявил, что свой следующий бой украинец Василий Ломаченко с большой долей вероятности проведет в Европе, а не, как это было обычно, в США.

В интервью YouTube-каналу The Boxing Voice Арум заявил, что он получил "очень-очень выгодное предложение" из Европы, но страну называть не стал. Ожидается, что бой состоится в апреле 2020 года.

Боб Арум и Василий Ломаченко

Боб Арум и Василий Ломаченко

UA-Football

По словам промоутера, Ломаченко будет присутствовать на поединке чемпиона по версии IBF Ричарда Комми из Ганы и обязательного претендента на титул Теофимо Лопеса из США, который состоится 14 декабря в Нью-Йорке. Победитель этого боя станет следующим соперником украинского боксера.

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Темы
WBO WBA WBC
Персоны
Ричард Комми Боб Арум Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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