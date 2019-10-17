Спарринг партнер Макгрегора будет доказывать титул чемпиона мира WWFC 16

2 ноября в харьковском спортивном комплексе "Локомотив" состоится масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16 от лиги World Warriors Fighting Championship. Главным событием станет титульный поединок в весе до 57 кг между действующим чемпионом мира WWFC из Ирландии Блэйном О'Дрисколл и претендентом из Украины Денисом Бондарем.

В марте этого года О'Дрисколл впервые выступил на турнире WWFC и сразу же громко заявил о себе. Боец клуба SBG Ireland и спарринг-партнер знаменитого Конора Макгрегора, вышел бороться титул в неповторимого Украинский Теймура Рагимова, что стало основным событием на шоу WWFC 14 в Киеве.

К большому сожалению местной публики, Блейн не сломался, упав в нокдаун после точного попадания соперника. Более того, он постепенно сумел навязать Теймуру собственный выгодный ход поединка. Так в WWFC появился новый чемпион в легчайшем весе.

Следующий бой 27-летний О'Дрисколл провел в другом популярном американском промоушене - Bellator. 27 сентября на турнире Bellator 227 в родном Дублине, Блейн встретился с англичанином Джейком Хедли и потерпел досрочное поражение - в третьем раунде удушающим через спину.

Однако, титул WWFC все еще предстоит ирландцу, поэтому возвращаться по следующим победами он будет в Украине, где проведет первую защиту в поединке против ровесника из Харькова - Дениса Бондаря.

Свой путь в профессиональных ММА Денис начал в 2015 году, но после четырех побед, - борец прервал свою профессиональную карьеру на два с половиной года, сосредоточившись на любительских выступлениях.

Возвращение Бондаря в профессионалы произошло в июле 2018, уже под эгидой WWFC. Для того, чтобы выйти на титульный поединок, Денису требовалось четыре боя, каждый из которых он завершил в свою пользу, причем три из них – досрочно в первом раунде.

Первой жертвой Бондаря на Road to WWFC 14 стал Олег Плотник, которого он одолел удушающим приемом ( "треугольником" через руку) в стартовой пятиминутке. Аналогичным образом, но уже в третьем раунде, Денис заставил капитулировать Ивана Андрющенко на WWFC 12.

Завершая прошлый сезон на WWFC 13 Бондарь нокаутировал ударом колена в голову Игоря Гончарова. А уже в мае этого года, на Road to WWFC 21 он выиграл техническим нокаутом у Сергея Купина. Оба не продержались против Дениса и трех минут.

Блейн О'Дрисколл (7-3) - vs - Денис Бондарь (8-2)

Президент лиги WWFC Владимир Тесля о паре О'Дрисколл-Бондарь: "Конечно же, харьковская публика болеет за своего земляка, а стены родного города, в котором и будет проходить турнир поддерживают украинском. Но на самом деле, грядет очень интригующий бой, и я уверен, что концовка нас удивит. Непредсказуемость поединка заключается в опытности обоих соперников. Ирландцы, например, очень сильные и выносливые, что уже успел доказать О'Дрисколл, взяв титул чемпиона мира. что касается Бондаря, то количество его побед также говорит само за себя. К тог же, оба соперника очень хорошо подготовлены технически. Поэтому и я не исключение, поэтому с нетерпением жду поединка и его результатов ".

2 ноября, Харьков

Спортивный комплекс "Локомотив"

Билеты – wwfc.ua

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