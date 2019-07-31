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СМИ: Поветкин сразится с Фьюри на разогреве у Ломаченко

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Российский супертяж Александр Поветкин сразится с британцем Хьюи Фьюри в андеркарте боя Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл, который состоится в Лондоне 31 августа.

По данным журналиста Майка Коппинджера из The Athletic, "Русский Витязь" мог выйти в ринг против двоюродного брата своего будущего соперника – Тайсона Фьюри.

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

Boxing Scene

"Источники рассказали нашему изданию о том, что Поветкину предлагали бой с Тайсоном Фьюри в октябре. Но олимпийский чемпион из России отказался. Вместо этого он проведет бой с Хьюи Фьюри, который состоится 31 августа в андеркарде поединка между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. Поветкин вел переговоры с Тайсоном Фьюри, но затем подоспело предложение о поединке с Хьюи Фьюри, которое он и принял", – цитирует представителя СМИ vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СМИ подсчитали, сколько Василий Ломаченко заработал за время своей профессиональной карьеры.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персоны
Василий Ломаченко Александр Поветкин Хьюи Фьюри
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