СМИ посчитали, сколько заработает Ломаченко за бой с Лопесом

Гонорар украинца Василия Ломаченко за чемпионский бой против Теофимо Лопеса составит 3,25 млн долларов.

Как сообщает издание Чемпион, наш соотечественник получит далеко не всю вышеуказанную сумму. Он заплатит не менее 10% своему менеджеру Эгису Климасу. Еще около 20% получит промоутерская компания Top Rank, которая представляет интересы Василия. После налоговых платежей у Ломаченко останется около 1,5 млн долларов. Половину этой суммы он отдаст своему отцу и тренеру Анатолию и в итоге получит 750 тыс долларов.

Отмечается, что этот бой будет первым и последним для украинца в 2020 году, поэтому если разделить заработок Василия за поединок с Лопесом на 12 месяцев, то получится, что ежемесячный доход нашего соотечественника от бокса составит 62,5 тыс долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финальной пресс-конференции Ломаченко рассказал, каким, по его мнению, будет бой, который состоится в субботу, 17 октября.