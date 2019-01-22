СМИ подсчитали гонорар Кличко после возобновления карьеры

Легендарный чемпион Владимир Кличко может вернуться в профессиональный бокс в нынешнем году. СМИ подсчитали, сколько заработает украинец за три следующих поединка.

Первый бой станет для Кличко разогревающим. Он состоится в Германии, а соперником украинца станет крепкий середняк. Немецкая публика очень любит Владимира, так что интерес к поединку с любым оппонентом в этой стране обеспечен. По предварительным данным за такой бой экс-чемпион мира заработает около 5 млн евро, сообщает Sport Arena.

Во втором поединке против Тайсона Фьюри Кличко может собрать не менее 10 миллионов. Непобежденный британец сделал себе имя в большом боксе, в том числе после победы в первом поединке с Владимиром. Бой вполне может собрать полный стадион и, благодаря интерес болельщиков, дополнить гонорары боксеров деньгами, которые будут выручены от трансляций.

Кличко - Фьюри klitschko-brothers.com

Кличко - Фьюри klitschko-brothers.com

Кличко - Фьюри klitschko-brothers.com

Кличко - Фьюри klitschko-brothers.com

Последним соперником Кличко станет непобежденный британец Энтони Джошуа. Бой-реванш, безусловно, привлечет к себе большое внимание английской публики, которая два года назад до отказа набила лондонский "Уэмбли". Британский канал Sky Sports Box office собрал рекордную сумму за продажу трансляции поединка, так что за реванш с Джошуа украинский боксер заработает не менее 15 млн. Таким образом, суммарный гонорар Кличко за три поединка составит не менее 30 млн евро.

Кличко - Джошуа klitschko-brothers.com

Кличко - Джошуа klitschko-brothers.com

Кличко - Джошуа klitschko-brothers.com

Кличко - Джошуа klitschko-brothers.com

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что Владимир Кличко опроверг свое возвращение в профессиональный спорт, британский супертяж Диллиан Уайт уверен, что украинец соврал.

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