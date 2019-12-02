СМИ назвали дату боя Усик – Чисора

Украинский супертяж Александр Усик свой следующий поединок с большой долей вероятности проведет против британского экс-претендента на титул чемпиона мира Дерека Чисоры.

Накануне наш соотечественник заявил, что не собирается в ближайшем бою выходить в ринг с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис, назвав Чисору желанным соперником. Теперь же СМИ выяснили дату такого боя. По данным издания Чемпион, речь идет от 29 февраля будущего года.

Новости Чисору к бою с Усиком будет готовить побитый украинцем боксер

Усик – Чисора

Поединок пройдет на Manchester Arena, которая вмещает 21 тысячу зрителей. Именно здесь в ноябре 2018 года Александр победил британца Тони Белью. Организаторы рассматривали возможность проведения боя Усик – Чисора неделей или двумя раньше, но 22 февраля в Manchester Arena выступает ирландская рок-группа The Script, а 15 февраля – британский певец Джеймс Блант.

Как сообщал OBOZREVATEL, небитый российский боксер Александр Беспутин вызвал в ринг Александра Усика после того, как завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!