"Слишком рано": промоутер Усика сообщил детали о бое с Чисорой

Один из промоутеров Александра Усика Александр Красюк прокомментировал возможную дату и место проведения боя украинского боксера с Дереком Чисорой.
Александр Усик – Дерек Чисора
fightnews.info
"Вариант проведения боя Усика в Саудовской Аравии никогда не обговаривался. Пока бой не подтвержден. Дата проведения 8 февраля – это слишком рано", – сказал Красюк в комментарии Tribuna.com.
Ранее Эдди Хирн сообщал, что бой может пройти 8 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою. В СМИ фигурировали две даты потенциального поединка украинца и британца – 8 февраля и 29 февраля 2020 года.
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