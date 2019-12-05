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5 декабря • обновлено в 13:09
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"Слишком рано": промоутер Усика сообщил детали о бое с Чисорой

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Один из промоутеров Александра Усика Александр Красюк прокомментировал возможную дату и место проведения боя украинского боксера с Дереком Чисорой.

Александр Усик – Дерек Чисора

Александр Усик – Дерек Чисора

fightnews.info

"Вариант проведения боя Усика в Саудовской Аравии никогда не обговаривался. Пока бой не подтвержден. Дата проведения 8 февраля – это слишком рано", – сказал Красюк в комментарии Tribuna.com.

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Ранее Эдди Хирн сообщал, что бой может пройти 8 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою. В СМИ фигурировали две даты потенциального поединка украинца и британца – 8 февраля и 29 февраля 2020 года.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора
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