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"Слава Украине!" Ломаченко вызвал восторг в России - фотофакт

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Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), победив в ночь с 12 на 13 апреля британца Энтони Кроллу, вызвал восторг у поклонников бокса в Российской Федерации.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Ведущие российские спортивные издания посвятили нашему боксеру первые полосы, озаглавив материалы хвалебными заголовками.

"Слава Украине!" Ломаченко вызвал восторг в России - фотофакт

Болельщики из России также были единогласны в своем восторге от успеха украинца в США.

"Поздравляю всех украинцев! От всего сердца! Победа на классе", "Если он также пройдется по Дэвису и Лопесу и во время закончит карьеру, то точно станет лучшим боксером всех времен", "Слава Васе! Слава Ломаченку старшему.! Слава Аккерману! Слава Украине!" - пишут юзеры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время после боя появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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Читайте все новости по теме "Ломаченко - Кролла" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Кролла
Персона
Василий Ломаченко
Место
Россия
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