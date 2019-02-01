Скандал в WBSS: украинский экс-чемпион оказался в эпицентре

Белорусский спортсмен российского происхождения Иван Баранчик не собирается проводить бой против Джоша Тейлора, который был официально объявлен Всемирной боксерской суперсерией.

Таким образом у экс-чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе украинца Виктора Постола, который назначен запасным претендентом, есть шанс побороться за титул в полусреднем весе.

Агент белорусского боксера Дэвид Макуотер заявил, что они по-прежнему не планируют возвращаться в турнир. Команда чемпиона мира IBF не вела переговоры о поединке с шотландцем, поэтому участвовать в полуфинале WBSS спортсмен по-прежнему не намерен, сообщает VRinge.

Виктор Постол instagram.com/icemanpostol

Основной проблемой скандала стала финансовая сторона вопроса. Гонорар за четвертьфинальный бой Баранчик получил лишь спустя два месяца.

Суперсерия в случае отказа от поединка грозит боксеру судом, однако менеджер белорусского спортсмена уверяет, что готов подать встречный иск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году украинский боксер Александр Усик победил в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве россиянина Мурата Гассиева.

Победа позволила нашему спортсмену стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

В своем интервью Усик объяснил, почему принял решение поехать на финал турнира в Россию.

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