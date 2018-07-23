Шансы Усика в супертяжах: экс-чемпион мира дал неожиданный прогноз

Экс-чемпион мира в полулегком весе Насим Хамед считает, что Александр Усик уже сейчас вполне может победить топ-боксеров в супертяжелом весе - Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

"Хотел бы увидеть Усика в бою против Джошуа, думаю он сможет растянуть его на 12 раундов. Он может составить Энтони серьезную конкуренцию и доставить ему немало проблем. Думаю, что Усик может сделать с Уайлдером то же самое, что сделал с Гассиевым", - сказал Хамеда в комментарии Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, начались переговоры с новым соперником Усика.