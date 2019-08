Сенсационный выбор: назван следующий соперник Усика

Первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе, вероятнее всего, станет непобедимый представитель Нидерландов Тайлор Спонг.

Такой информацией на своей странице в социальной сети Twitter поделился известный боксерский инсайдер, журналист The Athletic Майк Коппинджер. По его данным, предложение было сделано также известному американцу Брайанту Дженнингсу.

Dmitry Bivol tells The Athletic he’s likely to return Oct. 12 on DAZN in the co-feature to Aleksandr Usyk’s heavyweight debut. With the major players at 175 tied up, will likely be a stay-busy type opponent for Bivol. Tyrone Sprong appears to be the front-runner for Usyk