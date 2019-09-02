"С другой планеты": Белью пришел в восторг от Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью рассказал о вероятном поединке украинца Василия Ломаченко с 24-летним американским боксером Джервонтой Дэвисом.

Василий Ломаченко

"Нет никого более конкурентного для Ломаченко, чем Джервонта Дэвис. Но я считаю, что Ломаченко заставит его выглядеть дураком. Дэвис – исключительный боксер, я его поклонник. Но Ломаченко совершенно с другой планеты, он уже покорил Землю и готовится покорять Марс", – сказал Белью , которого цитирует Youtube-канал IFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, Васиий Ломаченко вернулся в Украину после победы над Кэмпбеллом и попал под натиск фанатов.

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