Русский боксер победил в чемпионском бою и вышел на украинца

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (15-0, 11 КО) одолел американца Джо Смита (24-2, 20 КО), в пятый раз защитив свой титул, и став одним из потенциальных соперников Александра Гвоздика.

На вечере бокса в Вероне, штат Нью-Йорк, США, 28-летний россиянин добыл победу единогласным решением судей: 119-109, 119-109, 118-110.

Бивол - Смит Twitter.com/boxing_social

Россиянин уверенно контролировал ситуацию, расстреливая оппонента ударами с дистанции и мастерски уходя от попыток Смита завершить бой нокаутом. В 7-м раунде Дмитрию удался точный удар слева, который потряс соперника.

Бивол - Смит Twitter.com/boxing_social

Бивол - Смит Twitter.com/boxing_social

Бивол - Смит Twitter.com/boxing_social

На последних секундах поединка Бивол практически остановил оппонента жесткой серией, но нокаутировать представителя США так и не смог.

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Ранее чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик высказался относительно возможности боя с чемпионом мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом.

Украинца интересует поединок с россиянином исключительно с точки зрения объединения титулов.

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