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Руиса могут лишить чемпионского пояса – СМИ

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Новый чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис может быть лишен одного из своих титулов, которые он завоевал в бою с Энтони Джошуа.

По данным Daily Mail, Международная боксерская федерация (IBF) намерена санкционировать поединок Руиса с обязательным претендентом на пояс по своей линии – Кубратом Пулевым из Болгарии. При этом сам мексиканец в первую очередь намерен дать реванш британцу, так как он был прописан в контракте на первый поединок и намного выгоднее финансово.

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Энди Руис

Энди Руис

Если IBF не пойдет на уступки чемпиону, Руису придется отказаться от титула. Это может означать, что вакантный пояс Пулев разыграет в поединке против британца Тайсона Фьюри. Интересно, ято "Цыганский король" в свою очередь уже согласовал проведение матча-реванша с Деонтеем Уайлдером в начале будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде и стал первым в истории супертяжелой весовой категории чемпионом мира из Мексики.

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Персона
Энди Руис-младший
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