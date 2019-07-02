Руис рассказал, на что потратил деньги за сенсационную победу над Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис-младший признался, что призовые от боя с Энтони Джошуа потратил на своих родителей.

"В первую очередь я купил маме автомобиль. Это была первая покупка на полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Поэтому она заслужила новую классную тачку", - цитирует Руиса BoxingScene.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Джошуа - Руис состоялся в США 2 июня и завершился сенсационным нокаутом чемпиона в 7-м раунде.

Позже Энди признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони. Промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн заявил, что такой результат шокировал его.

Позже Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, назначив Александра Усика (16-0, 12 КО) обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе. Украинец сразится с победителем матч-реванша между Джошуа и Руисом, который запланирован на конец года.

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