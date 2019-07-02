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Руис рассказал, на что потратил деньги за сенсационную победу над Джошуа

Руис рассказал, на что потратил деньги за сенсационную победу над Джошуа
Мексиканец дал откровенное интервью
1.3тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис-младший признался, что призовые от боя с Энтони Джошуа потратил на своих родителей.

"В первую очередь я купил маме автомобиль. Это была первая покупка на полученные от поединка деньги. Я приобрел маме машину, поскольку в юности сломал много ее автомобилей. Поэтому она заслужила новую классную тачку", - цитирует Руиса BoxingScene.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Джошуа - Руис состоялся в США 2 июня и завершился сенсационным нокаутом чемпиона в 7-м раунде.

Позже Энди признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони. Промоутер британского экс-чемпиона Эдди Хирн заявил, что такой результат шокировал его.

Позже Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, назначив Александра Усика (16-0, 12 КО) обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе. Украинец сразится с победителем матч-реванша между Джошуа и Руисом, который запланирован на конец года.

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