ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Руис рассказал, как победил Джошуа

Руис рассказал, как победил Джошуа
Мексиканский спортсмен дал небольшое интервью после боя
364Читать материал на украинском

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

"Спасибо Богу за эту победу. Без него это не было бы возможным. Мне сейчас так хорошо! Это то, о чем я мечтал так долго. Я тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мои мечты стали реальностью. Сегодня меня впервые повалили на канвас. И, знаете, это сделало меня сильнее. Я зарядился. Я отправил его в нокдаун тут же и вернулся в бой", – сказал Руис в интервью Boxingscene.

Мексиканец пообещал не останавливаться на достигнутом.

"Я хотел доказать всем сомневающимся. Это не будет единственной победой. Я не собираюсь терять эти пояса. Я иду за наследием. То, как я выгляжу, крест, который я несу. Теперь я хочу прийти в действительно хорошую форму и выглядеть как мексиканский Джошуа. Следуйте за своими мечтами, если кто-то унизит вас, не слушайте, просто продолжайте работать, как я. Мы только что сделали историю", – подытожил Энди.

Новости
Руис, избив Джошуа, подставил Усика

1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персоны
Энди Руис-младшийЭнтони Джошуа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения