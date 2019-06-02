Руис рассказал, как победил Джошуа

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) признался, что ранний нокдаун помог ему победить Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

"Спасибо Богу за эту победу. Без него это не было бы возможным. Мне сейчас так хорошо! Это то, о чем я мечтал так долго. Я тяжело работал, чтобы сделать это, а сегодня мои мечты стали реальностью. Сегодня меня впервые повалили на канвас. И, знаете, это сделало меня сильнее. Я зарядился. Я отправил его в нокдаун тут же и вернулся в бой", – сказал Руис в интервью Boxingscene.

Мексиканец пообещал не останавливаться на достигнутом.

"Я хотел доказать всем сомневающимся. Это не будет единственной победой. Я не собираюсь терять эти пояса. Я иду за наследием. То, как я выгляжу, крест, который я несу. Теперь я хочу прийти в действительно хорошую форму и выглядеть как мексиканский Джошуа. Следуйте за своими мечтами, если кто-то унизит вас, не слушайте, просто продолжайте работать, как я. Мы только что сделали историю", – подытожил Энди.

1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

О спорте и не только – в нашем Instagram!