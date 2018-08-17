Россия задумала подставу Усику: спортивные итоги 16 августа

Россияне задумали лишить Александра Усика одного из чемпионских поясов, а УЕФА сделал очередное заявление о поступке футболиста сборной Украины Евгения Хачериди в Москве. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 августа.
Кроме того, украинская "Заря" героически вышла в плей-офф Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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