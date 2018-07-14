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Россия создает проблемы Усику: бой с Гассиевым под угрозой срыва

3.3тЧитать новость на украинском

Менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас заявил, что российская сторона всячески саботирует подготовку к финальному бою боксерской Лиги чемпионов (WBSS) против Мурата Гассиева.

"Comosa, главный организатор турнира, помогает нам с билетами, с вопросами безопасности в отеле. Единственные, кто не сотрудничает – российская сторона. Comosa делает потрясающую работу, чтобы спасти бой, но россияне не сотрудничают и не занимаются организацией", - рассказал литовский американец в интервью Boxing Scene.

По словам промоутера, Усик понимает, что происходит, но старается не отвлекаться от тренировок.

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"Все остальные вопросы на моих и плечах промоутеров. Я бы сказал, что российской стороне нужны организаторы", – сказал Климас.

Ранее Климас не исключил срыва боя Усик - Гассиев из-за плохой организации поединка в Москве.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) должен встретиться с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), владеющего поясами IBF и WBА, 21 июля.

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) запланирован в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат ГассиевЭгис Климас
Место
РоссияМосква
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Ну понятно, ежели Усик проиграет, то из-за отсутствия в номере туалетной бумаги нужной марки
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
-Сцуки козломордые! Усику трудно будет сражаться с подлыми Тварями! Слава УКРАИНЕ!!!
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Луцюк Виталий, этот любитель русского мира не знал куда едит? Так пусть получает по зубам.
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