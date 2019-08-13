Россия сделала неожиданное заявление о бойкоте Украиной ЧМ по боксу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что украинская делегация будет представлена на чемпионате мира в Екатеринбурге, несмотря на заявление ФБУ о бойкоте турнира.

"Украинская команда подтвердила свое участие в чемпионате мира в Екатеринбурге. Боксеры из Украины будут представлены во всех восьми весовых категориях на турнире. Не вижу причин, по которым у них могут возникнуть какие-то сложности с приездом в Россию. Это братский нам народ, а бокс нас объединяет", - сказал Кремлев.

Чемпионат мира по боксу в России запланирован на 7-21 сентября.

В ФБУ заявили, что не будут отправлять официальную делегацию на ЧМ facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Новости Украина бойкотирует ЧМ по боксу в России

Ранее сообщалось, что ведущие украинские боксеры отказались от участия в ЧМ. В то же время Федерация бокса Украины не препятствует тем спортсменам, которые хотят принять участие в соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира украинец Александр Гвоздик призвал гордиться поездками в Россию.

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