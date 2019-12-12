Главная Новости
12 декабря • обновлено в 23:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России

1.5т
Читать материал на украинском

Экс-чемпион мира Александр Поветкин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несправедливо отстранило Россию от международных соревнований из-за допингового скандала.

Александр Поветкин

Александр Поветкин

"Если честно, мне очень обидно, что нашу страну не позволяют представлять, наш флаг, наш герб — почему нет? Считаю, у нас самая честная страна и самые честные спортсмены. С нами поступили несправедливо, убежден на сто процентов", – цитирует Поветкина Чемпионат.com.

Болельщики в сети бурно отреагировали на такое заявление, отметив, что боксеру напрочь отбили голову в поединках.

"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России
Новости
"Врем и лжем": олимпийский чемпион из России сделал мощное признание о допинге в стране

Ранее Поветкин несколько раз проваливал допинг-тесты на мельдоний.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Персона
Александр Поветкин
Место
Россия
Тег
WADA
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
мильдониевый витязь жеет!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
У срускага витязя и так с мозгами было всё плохо.А так ещё и по башке регулярно получать.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги