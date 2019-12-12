"Совсем кукухой поехал": Поветкин высмеяли в сети за нелепое оправдание России

Экс-чемпион мира Александр Поветкин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несправедливо отстранило Россию от международных соревнований из-за допингового скандала.
Александр Поветкин
"Если честно, мне очень обидно, что нашу страну не позволяют представлять, наш флаг, наш герб — почему нет? Считаю, у нас самая честная страна и самые честные спортсмены. С нами поступили несправедливо, убежден на сто процентов", – цитирует Поветкина Чемпионат.com.
Болельщики в сети бурно отреагировали на такое заявление, отметив, что боксеру напрочь отбили голову в поединках.
Ранее Поветкин несколько раз проваливал допинг-тесты на мельдоний.
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