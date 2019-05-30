Российского бойца отправили в жесткий нокаут на 10-й секунде боя

Известный казахский боец Миржан Ергалиев стал чемпионом турнира по рукопашному бою, который прошел в российском Волгодонске.

В финале встречи Ергалиев эффектно разобрался с местным спортсменом. Бой продлился лишь 10 секунд. После небольшой пристрелки Миржану удался отличный удар левой ногой.

Рефери оставалось лишь остановить поединок, присудив победу нокаутом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, опытного украинского супертяжа избил боксер-дебютант. Бой на вечере бокса в Германии завершился нокаутом в первом же раунде.

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