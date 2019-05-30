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/Новости бокса

Российского бойца отправили в жесткий нокаут на 10-й секунде боя

1.6тЧитать материал на украинском

Известный казахский боец Миржан Ергалиев стал чемпионом турнира по рукопашному бою, который прошел в российском Волгодонске.

В финале встречи Ергалиев эффектно разобрался с местным спортсменом. Бой продлился лишь 10 секунд. После небольшой пристрелки Миржану удался отличный удар левой ногой.

Рефери оставалось лишь остановить поединок, присудив победу нокаутом. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, опытного украинского супертяжа избил боксер-дебютант. Бой на вечере бокса в Германии завершился нокаутом в первом же раунде.

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Тема
единоборства
Место
Россия
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