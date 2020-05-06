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6 мая • обновлено в 23:08
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"Российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

12т
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Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

"Насколько же они отвратительны", "Продажные дешевки! Смотреть на этих клоунов просто мерзко! Зарабатывают, разбивая головы людям, развлекаются, стреляя зверей и птиц, а по-жизни - предатели страны! И все эти качества у глубоко верующих людей! Этому учит ваша ка*апская вера?" – не сдерживаются в эмоциях юзеры.

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

"Продажные дешевки": "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

(c) tribuna.com

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
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Комментарии
274
16
Смешно
11
Интересно
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N Y
N Y
Респект бойцам!!! За ними в будущем грамотная и экономически процветающая Украина!!!
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0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Никому нельзя запретить быть идиотом. А здесь их целых два
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2
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Люхли так вы воюете? Епита приходите в Крым,,,встретим,,,,хотя нет,,,ссыте,,,воины дивана
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3
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