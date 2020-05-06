"Российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал отвращение в сети

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

"Насколько же они отвратительны", "Продажные дешевки! Смотреть на этих клоунов просто мерзко! Зарабатывают, разбивая головы людям, развлекаются, стреляя зверей и птиц, а по-жизни - предатели страны! И все эти качества у глубоко верующих людей! Этому учит ваша ка*апская вера?" – не сдерживаются в эмоциях юзеры.

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

(c) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.

Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Ломаченко, который долгое время никак не реагировал на массовое недовольство.

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