Главная Новости
16 января • обновлено в 14:24
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Российский друг Ломаченко сделал заявление по допинг-скандалу

742
Читать материал на украинском

Российский боксер Александр Беспутин, который является другом украинца Василия Ломаченко, заявил, что не употреблял запрещенные препараты в ответ на обвинения в использовании допинга.

Как сообщает агентство vringe, в команде спортсмена считают, что найденный в анализе россиянина Лигандрол попал в его организм во время употребления пищи. Сам боксер также отрицает свою вину.

Александр Беспутин и Василий Ломаченко

Александр Беспутин и Василий Ломаченко

UA-Football

"Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста", - заявил Беспутин.

Стоит отметить, что представители WBA рассказали о том, что россиянин принял решение вскрыть пробу "Б".

Новости
Россиянин Ковалев, избивший женщину, угодил в новый скандал в США

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Беспутин провалил допинг-тест после победы над Раджабом Бутаевым в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "WBA" на OBOZREVATEL.

Темы
WBA допинговый скандал
Персоны
Василий Ломаченко Александр Беспутин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги