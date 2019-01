Российский боксер со скандалом проиграл бой в США

Россиянин Артур Акавов проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе Деметриусу Андраде.

Поединок в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden завершился странным техническим нокаутом в 12-м раунде. Рефери встречи Артюр Мерканте-младший после очередной атаки американца остановил поединок.

Россиянин, который чувствовал себя нормально, не понял, что произошло. Несмотря на протест Акавова, судья засчитал ему поражение нокаутом за 24 секунды до конца поединка.

"What you doing?! What are you doing!?" - Akavov has 100 percent right to be pissed!!!! Stoppage?! WHY? #boxing #AndradeAkavov pic.twitter.com/86W8vSSxrF