Российский боксер со скандалом проиграл бой в США

Россиянин Артур Акавов проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе Деметриусу Андраде.

Поединок в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden завершился странным техническим нокаутом в 12-м раунде. Рефери встречи Артюр Мерканте-младший после очередной атаки американца остановил поединок.

Россиянин, который чувствовал себя нормально, не понял, что произошло. Несмотря на протест Акавова, судья засчитал ему поражение нокаутом за 24 секунды до конца поединка.

Также бой ознаменовался еще одним курьезным моментом. Перед стартом поединка вместо российского гимна организаторы включили три куплета гимна СССР с текстом.

Как сообщал OBOZREVATEL, венесуэлец Хорхе Линарес потерпел позорное поражение от мексиканца Пабло Сесара Кано. Бывший соперник Василия Ломаченко был нокаутирован в первом раунде.

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