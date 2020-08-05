Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном.

Менеджер экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Роя Джонса-младшего Жолт Барна решил застраховать уши своего клиента перед поединком против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

"Менеджер Роя Джонса-младшего Жолт Барна объявляет тендер для страховых компаний, чтобы застраховать уши Роя Джонса-младшего в бою с Майком Тайсоном. Он ищет партнера, который готов сделать это! Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус", – написано на официальной странице Roy Jones Jr Boxing Russia в Instagram.

Менеджер Роя Джонса решил застраховать уши клиента Instagram RJJ.Boxing_Russia

Напомним, что за укус своего соперника в 1997 году Тайсон был дисквалифицирован и оштрафован на 3 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита супербоя между Железным Майком и Джонсом-младшим.