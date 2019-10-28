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28 октября • обновлено в 10:47
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Реванш Джошуа – Руис: Усика вызвали на бой в ОАЭ

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Известный британский супертяж Дерек Чисора, который 26 октября нокаутировал своего соотечественника Дэвида Прайса, заявил о намерении провести свой следующий бой уже 7 декабря.

40-летний боксер выразил желание выйти в ринг в андеркарте реванша Энтони Джошуа – Энди Руис, который примет ОАЭ. При этом Чисора среди прочих вызвал на поединок украинца Александра Усика.

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Реванш Джошуа – Руис: Усика вызвали на бой в ОАЭ

Boxing Scene

"Я хочу боксировать в Эр-Рияд. Хочу выжать из себя еще один бой в этом году. Соперники? Миллер, Джозеф Паркер или Усик. Я поговорю об этом с промоутером Эдди Хирном, и затем мой менеджер Дэвид Хэй сможет попытаться организовать бой", – цитирует Чисору Boxing Sxene.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дэвид Хэй заявил о том, что Дерек Чисора намерен провести бой с Александром Усиком, а сам поединок должен получиться фантастическим.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энди Руис-младший Энтони Джошуа
Место
ОАЭ
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