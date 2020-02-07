Рекордная сумма: появились новые подробности боя Ломаченко против Лопеса

Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко получит рекордный гонорар в своей профессиональной карьере за бой против Теофимо Лопеса.

Как сообщает агентство Mixsport, украинский боксер заработает 4,5 миллиона долларов за выход на ринг против американца. После выплаты налогов, комиссий промоутеру и менеджеру у Ломаченко останется около 2,5 миллионов, которые он традиционно делит со своим тренером и отцом Анатолием в соотношении 50 на 50.

Василий Ломаченко

Напомним, что в поединке между украинцем и Лопесом будет разыгран титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко обладает титулами WBA, WBC и WBO, а американец, сенсационно победив Ричарда Комми, завоевал пояс IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес позволил себе дерзкое высказывание в адрес Василия Ломаченко, заявив, что его "время на исходе".

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