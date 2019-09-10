"Раскрывает недостатки": австралиец пообещал избить Ломаченко на 80-тысячной арене

Непобежденный австралийский боксер Джордж Камбосос-младший прокомментировал свой возможный бой с украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко.

Следующим соперником Ломаченко может стать австралиец Джордж Камбосос-младший aus-boxing.com

"Сейчас Ломаченко — лучший боксер мира вне зависимости от категории. У меня нет сомнений по этому поводу. Но в последних боях Василия я все чаще вижу, как он раскрывает свои недостатки. Чтобы победить Ломаченко, необходимо быть голодным, неумолимым и взрывным воином. У меня есть все эти качества", — рассказал Камбосос-младший в интервью World Boxing News.

Он добавил, что ожидает "насыщенного поединка" с украинским чемпионом.

"Это будет противостояние "Матрицы" против "Спартанского воина". Лучшее место для его проведения — стадион в Австралии на 80 тысяч зрителей. Боб Арум сказал мне, что ему нравится этот вариант. Мне тоже. Я с радостью соглашусь на поединок. После его завершения вокруг моей талии будут красоваться чемпионские пояса", — сказал австралиец.

Отметим, что 26-летний Камбосос выиграл все своих 17 боев на профессиональном ринге, 10 из них завершив досрочно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский промоутер Эдди Хирн сделал громкое заявление об Усике и Ломаченко.

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