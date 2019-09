"Раскрывает недостатки": австралиец пообещал избить Ломаченко на 80-тысячной арене

Непобежденный австралийский боксер Джордж Камбосос-младший прокомментировал свой возможный бой с украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко.

"Сейчас Ломаченко — лучший боксер мира вне зависимости от категории. У меня нет сомнений по этому поводу. Но в последних боях Василия я все чаще вижу, как он раскрывает свои недостатки. Чтобы победить Ломаченко, необходимо быть голодным, неумолимым и взрывным воином. У меня есть все эти качества", — рассказал Камбосос-младший в интервью World Boxing News.

Он добавил, что ожидает "насыщенного поединка" с украинским чемпионом.

"Это будет противостояние "Матрицы" против "Спартанского воина". Лучшее место для его проведения — стадион в Австралии на 80 тысяч зрителей. Боб Арум сказал мне, что ему нравится этот вариант. Мне тоже. Я с радостью соглашусь на поединок. После его завершения вокруг моей талии будут красоваться чемпионские пояса", — сказал австралиец.

If This Opportunity Presents Itself, You Know What I Say...Molon Labe "Come And Get It" ⚔️ Spartan Warrior vs The Matrix Infront Of A Packed Out Stadium In Sydney Or Melbourne 🏆🇬🇷🇦🇺 @VasylLomachenko @loudibella @BobArum @peterkahn @DiBellaEnt @trboxing @PhilDJay @ausboxing https://t.co/l9H1b69SZx