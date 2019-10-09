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10 октября • обновлено в 05:02
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"Я скоро умру": Усик разоткровенничался в Чикаго

8.5т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик во время тренировочного лагеря в Чикаго вспомнил историю из своего детства, когда едва не умер.

Александр Усик с матерью (1993 год)

Александр Усик с матерью (1993 год)

"Когда я был маленький я сильно заболел и врачи давали очень небольшие шансы на выживание. Они говорили это маме в больнице, а я все слышал. Двусторонняя пневмония. Да, чуть не сгорел, но за год вычухался. К нам тогда в больницу приходил священник, который говорил о правильности жизни и дал молитвослов. Там все дети 8-9 лет бегали, суетились, не понимали, что за дядька с крестом пришел, а я стал задавать ему вопросы и говорю - "Я скоро умру". Он говорит "Кто тебе такое сказал? Бог решает, уйдешь или нет", - сделал откровенное признание Александр.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге.

Позже был официально назван новый соперник Александра, который сразу же предупредил украинца.

В то же время, букмекеры опубликовали унизительные котировки на бой Усика 12 октября.

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Персона
Александр Усик
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