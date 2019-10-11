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11 октября • обновлено в 17:10
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"Пускай привяжет": Усик жестко поставил на место Фьюри

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Украинский боксер Александр Усик ответил на слова британца Тайсона Фьюри о том, что тот сможет побить его одной рукой. Наш боксер заявил, что не против выйти на ринг даже с таким условием.

Фьюри — Усик

Фьюри — Усик

"Фьюри сказал, что побьет меня одной рукой, привязанной за спиной? Если он готов, то я не против. Пускай привяжет. Он слишком много разговаривает. То он называет меня хорошим боксером, то плохим. Пусть уже определится. Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", — цитирует слова украинца Tribuna.com, ссылаясь на YouTube-канал Behind the Gloves.

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Напомним, что ранее другой британский боксер Тони Белью лестно отозвался об Усике, назвав его потенциальным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с субботы на воскресенье, 13 октября, в Чикаго Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе. В соперниках будет 38-летний американец Чазз Уизерспун.

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Персоны
Александр Усик Тайсон Фьюри
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