"Начну с Бетербиева": Гвоздик сделал заявление о бое с россиянином

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе WBC украинец Александр Гвоздик, который готовится к объединительному бою с чемпионом IBF россиянином Артуром Бетербиевым, уверен в своей победе.

Украинец заявил, что поэтапно идет к своей цели и пообещал провести зрелищный поединок против россиянина.

Александр Гвоздик

"Моей первой целью было стать чемпионом мира. Сейчас же я хочу объединить пояса и начну с Бетербиева. Бой будет зрелищным, болельщики получат удовольствие. Они просили этот поединок — они его получат", — цитирует Гвоздика boxingnews24.com.

По словам Александра, он полностью доверяет своему тренеру Тедди Атласу, с которым добивается серьезного прогресса.

Новости Тренер Гвоздика раскрыл план украинца на бой с россиянином Бетербиевым

"Единственное, что я знаю точно, — я стану объединенным чемпионом мира. У меня лучший тренер — Тедди Атлас. Под его руководством я проведу уже третий бой, с каждым разом чувствую, что становлюсь все лучше и лучше", - добавил Гвоздик.

Бой между Гвоздиком и Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии. Ориентировочное начало поединка по киевскому времени – в 05:00 утра субботы, 19 октября. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры неожиданно изменили котировки на чемпионский бой Гвоздик – Бетербиев.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!