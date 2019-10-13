"Могут быть проблемы": Усик рассказал о дальнейших планах

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) признался, что собирается еще набрать вес.

Александр Усик

"Думаю, что я наберу еще немного веса. Будет 100 кг или чуть-чуть больше. Не проблема набрать вес, но тогда могут быть проблемы в качестве бокса. Нужно привыкнуть, это же математика, физика, е-мое. Мне нужно поработать над точностью ударов. Кажется, я не слабо пробиваю. Можете набрать нескольких моих соперников и спросить, как я бью. Я бил много и буду бить много", - озвучил свои планы на будуще крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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