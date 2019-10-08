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8 октября • обновлено в 13:24
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"Хотел обмануть": в команде Усика рассказали о скандале со Спонгом

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Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас прокомментировал проваленный допинг-тест голландца Тайрона Спонга, который должен был стать первым соперником украинца в хевивейте.

Тайрон Спонг провалил допинг-тест

Тайрон Спонг провалил допинг-тест

BoxingScene

"Это ужасно, когда одни люди очень усердно работают, а другие люди пытаются обмануть. Это очень неуважительно. Понятное дело, Усик был не очень рад, когда узнал об этом. Он много работал, а Тайрон хотел обмануть нашу команду. Александр столько тренировался. Мы будем биться со всеми, кто может выйти на ринг", - приводит слова Климаса ESPN.

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В субботу, 12 октября, Усик должен был встретиться с Тайроном Спонгом в Чикаго. Украинец уже отправился туда вместе со своим менеджером Эгисом Климасом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько Россия заплатила за бой Усика.

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Эгис Климас Александр Усик Тайрон Спонг
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